969 إصابة جديدة بكورونا في بوليفيا

سجلت بوليفيا 969 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 252 ألفا و360 حالة.وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و761 حالة، مشيرة إلى أن 9 آلاف و540 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بوليفيا.يشار إلى بوليفيا أعلنت في يناير الماضي وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك 5" الروسي إلى العاصمة "لاباز"، في إطار حملة التحصين ضد العدوى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).