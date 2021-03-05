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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء»: العاق لوالده عليه القيام بهذه الأفعال لعل الله يُخفف عنه

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:18 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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قال دار الإفتاء المصرية، إن من كان عاقا لوالده في حياته ولم يندم إلا بعد موته أن يتوبَ إلى الله تعالى، ويندم على ما فعل، ويكثر من الاستغفار، والدعاء لوالده بالرحمة والعفو والمغفرة، وأن يكثر من زيارته في قبره والصدقة عنه، وأن يقرأ القرآن الكريم أو شيئًا منه ويهب ثوابه له، ويصل أقاربه وأصدقاءه، وينفذ وصيته، ويوفي بعهده.

وأضافت دار الإفتاء خلال تدوينه عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «وعليه أيضًا أن يقضي عنه دينه والعبادات التي يصح قضاؤها عن المتوفي، وغير ذلك من أعمال البر والصلة؛ لعلَّ الله تعالى أن يخفف عنه بذلك ما سبق من عقوق لوالده».

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