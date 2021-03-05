«الأوقاف» تفتتح مسجدين جديدين بقنا

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والعميد خالد فوزى، رئيس مركز ومدينة قوص، صباح اليوم الجمعة، مسجدي عباد الرحمن بقرية خزام جنوب مدينة قوص ونور الإيمان غرب المدينة، الذين شيدا على مساحة 635 مترا مربعا بالجهود الذاتية للأهالي، بحسب الشيخ عبدالستار سليمان، مدير عام أوقاف قوص.ووجه الدكتور عادل قطمة، رئيس مجلس إدارة مسجد نور الإيمان بمدينة قوص، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة اوقاف قنا، على دعمهم لبناء وفرش المسجد، موضحا أن المساحة الإجمالية لأرض المسجد تبلغ ٢٣٥ مترا مربعا، تبرع بها أهالي منطقة خلف مدرسة النيل منذ سنوات، وتم بناء المسجد عليها من 3 طوابق، والطابق الأرضي عبارة عن مكتب تحفيظ قران كريم ستشرف عليه إدارة أوقاف قوص، ومصلى للرجال أخر للنساء الطابقين.وأضاف الشيخ احمد نصر الله مدير عام اوقاف قوص السابق، فأكد ان المساحة الإجمالية لمسجد عباد الرحمن بقرية خزام بلغت 400 متر مربع، تم بناء المسجد عليها بالجهود الذاتية موجها الشكر لقيادات وزارة الاوقاف لاهتمامها بصيانة مساجد الجمهورية، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، وفرشت وافتتحت منذ سبتمبر 2020 أكثر من 900 مسجد.يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدأ أمس زيارة لمحافظتي الأقصر وقنا، والتي سيشهد خلالها، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 19 مسجدًا الجمعة المقبل، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر الماضي، 951 مسجدًا حتى تاريخه، هذا وسيؤدي وزير الأوقاف صلاة الجمعة، اليوم، في مسجد سيدى عبدالرحيم القنائي.