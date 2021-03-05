ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

تمكنت مباحث التموين بدمياط من ضبط 18 طن سكر تمويني مدعم داخل مصنع مشبك ومخزن بمركز كفر سعد.كانت قد وردت معلومات إلى مكتب قسم شرطة التموين تفيد بقيام صاحب مصنع مشبك باستخدام السكر التموينى المدعم فى تصنيع الحلويات، وكذلك بقال تمويني يقوم بجمع السكر التمويني المدعم وإعادة بيعه بالسوق السوداء.وانتقلت مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث التموين، ومعاونة السيد عبيد، كبير مفتشى التموين، وتم ضبط 140 شيكارة بإجمالي 7 أطنان سكر بمصنع مشبك بكفر سعد، وتم تحرير محضر رقم 252 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر سعد.كما تم ضبط 11 طن سكر تموينى مدعم داخل مخزن بكفر سعد داخل مخزن مملوك لبقال يقوم بها بتجميع السكر لإعادة بيعه بالسوق السوداء وتم تحرير المحضر رقم 397 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة كفر سعد.