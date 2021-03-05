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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عبور 61 سفينة قناة السويس من الاتجاهين بحمولات 3.9 مليون طن

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلنت هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت عبور 61 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات 3.9 مليون طن، أمس الخميس.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أنه عبرت من الشمال 36 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، كما عبر من الجنوب 25 سفينة بحمولة 1.6 مليون طن، وهو ما يكشف قدرة القناة على استقبال أعداد كبيرة من السفن العملاقة.

وأصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة، والسياسات والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خلال العام الميلادي 2021، وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، عن تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وتعد تلك المؤشرات خير دليل على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة قناة السويس، رغم الظروف والتوترات التجارية غير المواتية والتحديات التي عانى منها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية خلال عام 2020 إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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