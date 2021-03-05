صدور طبعة جديدة كليا من «سر المعبد» لـ ثروت الخرباوي

صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع بالاشتراك مع الهيئة المصرية للكتاب طبعة جديدة كليا من كتاب "سر المعبد" للكاتب والمفكر ثروت الخرباوي.الجدير بالذكر أن"سر المعبد الجزءالأول"، يتناول الأسرار الخفية لجماعة الإخوان، ويكشف من خلاله الخرباوي أسرارًا حول الجماعة وعلاقتهم بالماسونية، أو ما أطلق عليه مصطلح "الماسيو إخواكية"، يكشف الكتاب كذلك يكشف كيفية تحكّم الجماعة في المنتمين إليها، كما يتضمن الكتاب تفاصيل الصفقات التي كان يعقدها الإخوان مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات وبعض آليات ومبادئ السمع والطاعة داخل الجماعة.حصل الكتاب علي جائزة أفضل كتاب سياسي خلال معرض القاهرة للكتاب عام 2012، إلى جانب درع الهيئة المصرية العامة، كما احتل مركزا متقدما فور صدوره عام 2012، في قائمة الكتب الأعلى مبيعا، ومركزا متقدما أيضا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا في دبي، وأعلن منظمو معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2012 عن تصدر "سر المعبد" لقائمة الأكثر مبيعًا حينها.وفي الجزء الثاني من سر المعبد ركز الخرباوي، على كل من أصل حسن البنا، مؤسس الجماعة، وعلاقته بالمحافل الماسونية، وكذلك حقيقة مقتل عبد الرحمن السندى، قائد التنظيم الخاص بالتنظيم السري، كما يكشف أصل حسن البنا ومن أين أتى؟، وعائلته وأصلها، وكذلك مقتل حسن البنا ومن قتله والأسباب الذى دعت لقتله وهو عكس ما ذكره تاريخ الإخوان حيث ألقوا التهمة لأشخاص كثيرة، موضحا أن الوثائق التى تؤكد أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية ليس مصريا وجده كان راحل قادم من المغرب.ويتناول الكتاب أيضا حقيقة حادث سيارة الجيب، وكذلك وحريق القاهرة 26 يناير 1952، حيث كان الهدف منه هو إبعاد نظر العالم عن جريمة الإنجليز ضد أفراد الشرطة المصرية التى حدثت قبل هذا الحدث بيوم فى 25 يناير.