رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور طبعة جديدة كليا من «سر المعبد» لـ ثروت الخرباوي

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:12 م
سر المعبد
سر المعبد
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثا عن دار بتانة للنشر والتوزيع بالاشتراك مع الهيئة المصرية للكتاب طبعة جديدة كليا من كتاب "سر المعبد" للكاتب والمفكر ثروت الخرباوي.

الجدير بالذكر أن"سر المعبد الجزءالأول"، يتناول الأسرار الخفية لجماعة الإخوان، ويكشف من خلاله الخرباوي أسرارًا حول الجماعة وعلاقتهم بالماسونية، أو ما أطلق عليه مصطلح "الماسيو إخواكية"، يكشف الكتاب كذلك يكشف كيفية تحكّم الجماعة في المنتمين إليها، كما يتضمن الكتاب تفاصيل الصفقات التي كان يعقدها الإخوان مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في الانتخابات وبعض آليات ومبادئ السمع والطاعة داخل الجماعة.

حصل الكتاب علي جائزة أفضل كتاب سياسي خلال معرض القاهرة للكتاب عام 2012، إلى جانب درع الهيئة المصرية العامة، كما احتل مركزا متقدما فور صدوره عام 2012، في قائمة الكتب الأعلى مبيعا، ومركزا متقدما أيضا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا في دبي، وأعلن منظمو معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2012 عن تصدر "سر المعبد" لقائمة الأكثر مبيعًا حينها.

وفي الجزء الثاني من سر المعبد ركز الخرباوي، على كل من أصل حسن البنا، مؤسس الجماعة، وعلاقته بالمحافل الماسونية، وكذلك حقيقة مقتل عبد الرحمن السندى، قائد التنظيم الخاص بالتنظيم السري، كما يكشف أصل حسن البنا ومن أين أتى؟، وعائلته وأصلها، وكذلك مقتل حسن البنا ومن قتله والأسباب الذى دعت لقتله وهو عكس ما ذكره تاريخ الإخوان حيث ألقوا التهمة لأشخاص كثيرة، موضحا أن الوثائق التى تؤكد أن حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية ليس مصريا وجده كان راحل قادم من المغرب.

ويتناول الكتاب أيضا حقيقة حادث سيارة الجيب، وكذلك وحريق القاهرة 26 يناير 1952، حيث كان الهدف منه هو إبعاد نظر العالم عن جريمة الإنجليز ضد أفراد الشرطة المصرية التى حدثت قبل هذا الحدث بيوم فى 25 يناير.

موضوعات متعلقة

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«الترتيب المعجمي عند العرب».. بثقافة السويس

بعد بورسعيد.. الثقافة تدرس اختيار محافظة عاصمة الثقافة المصرية لـ 2022

«مواويل» معرض جديد للفنان حلمي التوني بجاليري بيكاسو

صدور طبعة جديدة كليا من «سر المعبد» لـ ثروت الخرباوي