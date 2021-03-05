سمير جعجع: اتهام بطريرك الموارنة بـ«العمالة» غير مقبول مطلقًا

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان يمر بظروف بالغة الصعوبة على المستويات المعيشية والاقتصادية والمالية والصحية كافة، منتقدا بشدة قيام إحدى القنوات الإيرانية الناطقة باللغة العربية بالتهجم على البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي واتهامه بـ "العمالة" على خلفية دعوته لحياد لبنان عن الصراعات الإقليمية وعقد مؤتمر دولي خاص لإنقاذ لبنان من أزماته برعاية من الأمم المتحدة.وقال جعجع في تصريحات اليوم إن التهجم الذي أطلقته القناة الإيرانية غير مقبول مطلقا ولا علاقة له بالاختلاف السياسي المشروع إزاء الآراء ووجهات النظر، كما أن التعليق الذين نشرته القناة وتناولت فيه مواقف بطريرك الموارنة لا علاقة له بحقيقة المواقف التي سبق وأطلقها.وأضاف: "الأنظمة الشمولية من خلال أدواتها لطالما تلجأ لمثل هذه الأساليب وهي تفتقر للمنطق ولا تعمد إلى مقارعة الحجة بالحجة، وتعمد إلى الذهاب نحو الهجوم الشخصي ضد أي صاحب رأي لا تروق لها مواقفه".وتابع قائلا: "القناة ذهبت إلى حد اتهامه (البطريرك الماروني) بـ"العمالة"، في الوقت الذي هم ليسوا فقط مجرد عملاء، وإنما مشهود لهم بالعمالة منذ القدم، ولم ينس أحد منا فضيحة كونترا ونقل أسلحة من إسرائيل إلى إيران خلال فترة الحرب الإيرانية العراقية، وبالتالي فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه أو يتكلم عنه".