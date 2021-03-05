بابا الفاتيكان يصل إلى مطار بغداد (فيديو)

وصل منذ قليل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان؛ إلى مطار بغداد في أول زيارة رعوية لها.ووفقا لللجنة الأسقفية للإعلام فإن الزيارة تبدأ بلقاء مع رئيس الوزراء العراقي في صالة كبار الزوار بمطار بغداد الدولي؛ ثم حفل استقبال رسمي في القصر الرئاسي ببغداد.وتابعت: "يعقبه زيارة لرئيس الجمهورية في مكتبه الخاص في القصر الرئاسي ببغداد، بالإضافة إلى لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الرئاسي ببغداد".