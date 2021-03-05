«الزراعة»: تطوير الري يحد من ملوحة التربة

أكد المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات تحديث الري هو أفضل وسائل الرشيد والاستخدام للري حيث يتم توفير بالحد من تبخر المياه ويتم الري على سطح التربة مباشرة، ويمنع التسرب العميق للمياه داخل التربة، وأن الفاقد في المياه تكون معدومة مع الزيادة الملحوظة في نمو النبات وبالتالي زيادة في إنتاج المحاصيل.وأضاف "الحضري"، في تصريحات خاصة لـ«لدستور»، أن تطوير الري يعمل على التحكم في ملوحة التربة، حيث يتم إزاحة أملاح التربة خارج منطقة جزور الزراعات من خلال الري المتكرر مع أضاف الاسمدة والمبيدات بشكل أفضل بما يوفر في مستلزمات الانتاج من الاسمدة والمبيدات.