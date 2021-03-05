فلسطين: المحاكم الإسرائيلية أبرز أدوات الاحتلال في شرعنة جرائمه

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المحاكم الإسرائيلية ومنظومة القضاء في إسرائيل تعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، وأحد أبرز أدواته في شرعنة جرائم الاحتلال المتواصلة وحمايتها وتوفير الأبواب لهروب مرتكبيها من العقاب.وطالبت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والخطوات الكفيلة بتفيذ القرارات الأممية، خاصة القرار 2334.وأشار البيان إلى أن محكمة الاحتلال قررت أمس إخلاء ثلاث عائلات من منازلها بالشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين، وصادقت أيضا على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، وغيرها العشرات من أشكال حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" لتعميق السيطرة عليها وأسرلتها وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.