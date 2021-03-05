ضبط عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما نصف كيلو «حشيش» في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عنصرين شديدي الخطورة بقليوب وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد القبض على عنصرين شديدي الخطورة بقليوب، وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.وتبين من تحريات المباحث أن المتهمين هما "ب.ع.ح" 31 سنة عاطل ومقيم قليوب، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 255 جراما ومبلغ مالي 255 جنيها وهاتف محمول، و"م. ي.ح" 19 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي 250 جراما، ومبلغ مالي 125 جنيها وهاتف محمول.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق.