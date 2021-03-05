ضبط شخصين بـ 100 طربة حشيش في البحيرة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام- ومديرية أمن البحيرة) فى استهداف عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركزى شرطة (دمنهور – إيتاى البارود) أسفرت عن ضبط (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين)، وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور.كما نجحت الجهود في ضبط "50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.050.000 مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا).