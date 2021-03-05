القضاء الجزائري: السجن المؤبد لقاتل مدير الشرطة الأسبق

أصدر القضاء الجزائري اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤبد بحق العقيد شعيب أولطاش، المتهم بقتل علي تونسي، المدير العام الأسبق للأمن الوطني ( الشرطة الجزائرية) في 25 فبراير 2009، داخل مكتبه.كانت النيابة العامة قد طالبت خلال سير المحاكمة بتوقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم.وتم اتهام أولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني بجناية " القتل العمدي" للمدير العام العقيد علي تونسي، بمكتبه مع سبق الإصرار والترصد" و"محاولة القتل العمدي مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة".وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر أدانت أولطاش بتاريخ 27 فبراير 2017 بعقوبة الإعدام عن التهم المذكورة.