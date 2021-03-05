619 إصابة جديدة بكورونا في بنجلاديش

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بنجلاديش؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 548 ألفا و549 حالة.وذكرت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة انه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 8435 حالة.يشار إلى أن بنجلاديش تلقت في يناير الماضي مليوني جرعة من لقاح "كوفيشيلد" مقدمة من الهند كمنحة مساعدة، حيث إن الهند إحدى الدول الرائدة في إنتاج الأدوية في العالم.وقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 115 مليونا و283 ألفا و34 حالة، لافتة إلى أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم وصل إلى مليونين و561 ألفا و880 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين في جميع أنحاء العالم بلغ 65 مليونا و216 ألفا و90 شخصا.