السفير الباباوي بمصر يزور إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك

قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنه زار المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، مضيفا: حيث كان في استقباله صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.وتابع: تم استقبال السفير الباباوي بمقر المطرانية، بكاتدرائية أم النعم الإلهية، وذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وبعض شعب الإيبارشية.ومن جهته تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الكبير في 15 مارس الجاري وينتهي ليلة عيد القيامة المجيد والمعروف بسبت النور.