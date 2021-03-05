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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

السفير الباباوي بمصر يزور إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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قال الأنبا باخوم المتحدث الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، إنه زار المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، مضيفا: حيث كان في استقباله صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.

وتابع: تم استقبال السفير الباباوي بمقر المطرانية، بكاتدرائية أم النعم الإلهية، وذلك بحضور لفيف من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وبعض شعب الإيبارشية.

ومن جهته تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر صوم الكبير في 15 مارس الجاري وينتهي ليلة عيد القيامة المجيد والمعروف بسبت النور.

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