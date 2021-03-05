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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد الصناعات ينظم دورة تدريبية للشركات المعرضة للمخاطر نتيجة كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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أعلنت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وتحت مظلة برنامج الشمول والاقتصاد الإبداعيDICE، تنفيذ مركز تطوير الأعمال التابع للاتحاد الصناعات الإبداعية انطلاق أولى الدورات التدريبية الافتراضية للتعرف على الضرائب في مصر للشركات الناشئة.

وتعد المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المقدم كمنحة مجانية للمشاركين في قطاع الصناعات الإبداعية والتي تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة في قطاعات صناعات الأثاث وتكنولوجيا المعلومات والحرف اليدوية والدوائية والسينما والملابس الجاهزة والنسيجية والطباعة والتغليف والغذائية.

وسوف تنطلق الدورة أيام 7و8 و9 مارس 2021 في تمام الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء.

يستهدف التدريب سيدات الأعمال والشركات الصغيرة المعرضة للمخاطر نتيجة جائحة كورونا، وسوف يحاضر في الدورة التدريبية كبار المتخصصين في قانون الضرائب لرواد الأعمال والشركات الناشئة.

وستناقش الدورة الموضوعات الآتية:
- المصطلحات الضريبية الهامة وفهم الأطر التنظيمية للضرائب في مصر.
- كيفية التعامل مع مصلحة الضرائب وكيفية إمساك الدفاتر وتسجيلها.
- الإبلاغ عن الميزانية العمومية للشركة والإعفاءات الضريبية.
- معلومات هامة عن ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة.

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