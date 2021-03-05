«شعراوي» يبحث مع مسؤولي «الأمم المتحدة الإنمائي» دعم مشروعات التنمية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ( UNDP)، والدكتورة هبة أبو الوفا، مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج.وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع دعم وزارة التنمية المحلية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحث سبل تمويل البرنامج في المراحل القادمة.و أكد وزير التنمية المحلية، على أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.وخلال الاجتماع عرض" شعراوي"، لبعض ملامح المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والذى يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف في ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.