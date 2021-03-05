ضبط 3 أثناء التنقيب عن الآثار بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 3 أشخاص من أسرة واحدة أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزلهم بمنطقة عزبة الزراعة التابعة لقسم أول بنها، وتم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها، بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل بمنطقة عزبة الزراعة.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتم ضبط كل من "ا ع ع " 36 سنة عامل، وشقيقته "م ع ع" 51 سنة ربة منزل، ونجلها "ا ع ع " 29 سنة عامل، وذلك أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم، مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة، بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.كما تم ضبط أدوات الحفر، عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به، وعدد 3 كوريك ودقاق" وتم التحفظ عليها.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.