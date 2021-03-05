«سلامتك تهمنا».. حملة من وزارة النقل لتوعية الركاب بالسلوكيات الخاطئة

نشرت وزارة النقل عبر الصفحة الرسمية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حملة توعية تحت مسمي "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب ضد بعض السلوكيات الخاطئة التي من تسبب لهم الضرر.وشملت الحملة التي شاركتها وزارة النقل، مجموعة من الصور التي تسعي لتعديل سلوك المواطنين ومنها عبر المزلقانات، حيث أكدت الوزارة على ضرورة عبور المزلقانات من الأماكن المخصصة للعبور وذلك لتجنب الظهور أمام القطار فاجأة وبالتالى الاصطدام.وأكدت وزارة النقل على ضرورة عدم عبور مزلقان السكة الحديد أثناء غلقه كما يقوم البعض بذلك ظنا أن القطار مازال بعيدا، إلى جانب ذلك الالتزام بالإشارات الخاصة بالمزلقانات.