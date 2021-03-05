وزير الأوقاف ينهي زيارته لقنا بأداء صلاة وخطبة الجمعة

أنهي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أداء خطبة وصلاة الجمعة، داخل مسجد السيد عبد الرحيم القناوي، التي تم بثها عبر شاشة التلفزيون المصري.والتزم أهالي مدينة قنا الذين توافدوا على المسجد بالإجراءات الاحترازية الوقائية المحددة من قبل وزارة السكان للحد من أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال أداء صلاة الجمعة بحضور وزير الأوقاف.واقبل المئات من أهالي مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة، علي أداء صلاة الجمعة داخل مسجد القناوي، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسط إجراءات أمنية مكثفة.