زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب حمص السورية

ضرب زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، جنوب شرق مدينة حمص السورية.وأفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق مدينة حمص.وأضافت الوكالة بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات وعمق 15 كم جنوب شرق مدينة حمص.