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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لحمايتهم من كورونا.. إجراءات وقائية للفرق المشاركة بحملة شلل الأطفال

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الدكتور أسامة العدوي، مدير إدارة الترصد ومدير إدارة الحميات بمحافظة الإسماعيلية، إن الفرق الطبية المتواجدة بالحملة القومية ضد شلل الأطفال التي أطلقتها وزارة الصحة، لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات، تم توفير إجراءات وقائية لهم لحمايتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير إدارة الترصد ومدير إدارة الحميات بالإسماعيلية، أن الفرق الطبية لم تتردد ولو لحظة في المشاركة بالحملة، لتطعيم الأطفال، رغم احتمالية عدوتهم حالة وجود طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خاصة أن الجرعة في الفم مما يسهل عملية نقل فيروس كورونا. المستجد

وأشار" العدوي" أن الفرق الطبية بالإسماعيلية، تلقت تعليمات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية في حملات طرق الأبواب وتطعيم الأطفال، مشيرًا أن هناك فرقا تتابع تطبيقهم للإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامتهم.

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