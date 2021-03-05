وفاة النائب السابق سعيد شعيب عميد نواب الإسماعيلية

أعلن العميد أحمد سعيد شعيب، عضو مجلس النواب السابق، عن وفاة والده عضو مجلس الشعب الأسبق وعميد نواب الإسماعيلية، سعيد شعيب ظهر اليوم الجمعة.وقال العميد أحمد سعيد شعيب أنه سيتم تشييع الجنازة في تمام الخامسة مساءًا، من أمام منزل العائلة وإقامة العزاء غدًا أمام منزل العائلة بمنطقة أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير.وكان عميد نواب الإسماعيلية قد تعرض لأزمة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية، نقل علي اثرها إلي احدي المستشفيات واحتجز بها إلي ان فارق الحياة في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة.وكان سعيد شعيب قد نجح في الحصول علي كرسي البرلمان عام 2005، في منافسة شديدة مع ممثلي البرلمان كعضو عن الفلاحين في انتخابات قوية أمام ممثلي الحزب الوطني حينها.