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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: 2 مليار جنيه سنويا دعم المسنين وكبار السن

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:54 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على شمول كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والمسنين بدور الرعاية.

وأكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم كبار السن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عنهم.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منظور حقوقي متعدد الأبعاد في كافة خدماتها لكل الفئات التي تستحق الدعم، ومنها المسنين والذين وصل عددهم إلى 420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويا بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويا، بالإضافة إلى إعفاء المسنين فوق سن السبعين عاما من تكلفة وسائل النقل العام وإعفاء بقيمة 50% لما فوق 60 عاما.

واشار التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي، تبذل جهودا كبيرا لتطوير دور رعاية الأيتام، حيث ترعى وزيرة التضامن ما يقرب 428 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الشريكة بالإضافة إلى 520 مؤسسة رعاية أيتام وكريمي النسب لديها 10 مليون طفل يتيم، فيما يحصل الطفل اليتيم على معاش كرامة بقيمة 350 جنيه شهريا، كما أن هناك فئة من فئات الأطفال مهددين بالتسرب من المدارس، وظل فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخالهم التعليم المجتمعي.

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