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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب» توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:54 م
رضا عبد القادر،
رضا عبد القادر،
راندا التوني
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أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مبادرة مصلحة الضرائب بتوجيهات من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتيسير على الممولين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونيا، من خلال توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني لهم، لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم إلكترونيا، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها مصلحة الضرائب.

ولفت «عبد القادر»، إلى أن وزير المالية وجه بتشكيل فرق عاجلة للدعم الفني تنتقل للممولين وتجوب جميع المحافظات، مؤكدا على التوسع في الخدمات المجانية لتلقي الإقرارات الضريبية، مشيدًا بنجاح الموسم الضريبي بجهد العاملين بمصلحة الضرائب وتوجيهات وزير المالية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه بالإضافة لهذه المبادرة، فإن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكافة خدمات المنظومة الإلكترونية، من خلال تواجد فرق للدعم الفني بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، ومن خلال 29 فرعا للحاسب الآلي متوفرين بالمحافظات المختلفة، وأيضًا عن طريق 21 مركز تدريب ضريبي تابع للمصلحة.

وأشار إلى أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلى، جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين، وتقديم الدعم الفني لهم خلال تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، لافتا إلى استمرار مؤسسات المجتمع المدني «الغرف التجارية، النقابات، ومكاتب الإرشاد الضريي» على مستوى الجمهورية، في تقديم الدعم للممولين خلال تقديم الإقرار.

وقالت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إن مصلحة الضرائب قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكتروني للمصلحة https:www.incometax.gov.eg، كما تتيح المصلحة عبر القناة الخاصة بها على اليوتيوب، العديد من الفيديوهات التي تقدم شرحا وافيا لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيا.

وأشارت سناء عبد المنعم إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن 16395، والبريد الإلكتروني [email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري، بما يسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعال والمثمر مع المجتمع الضريبي.

وتابعت أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ستوفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد في تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها لضمان التيسير على الممولين، على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.

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