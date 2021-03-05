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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار منظمة السياحة العالمية يقدم روشتة لتسويق الوجهات السياحية

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:50 م
جريدة الدستور
فاتن غلاب
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قال الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن تسويق الوجهات السياحية يعتبر حجر الزاوية في التسويق السياحي، فالوجهة السياحية هي الرابط المحفز والتي تتواجد بها مقومات الجذب السياحية والمنتج السياحي والخدمات السياحية من نقل وإقامة ومزارات سياحية، والمكان الذي يقوم السائح فيه باستهلاك وممارسة النمط أو البرنامج السياحي، فلا سياحة بدون وجهات سياحية يتم التسويق لها وممارسة الأنماط السياحية بها.

وأكد البطوطي في تصريحات صحفية، أن هناك 8 خطوات عامة يتم إتباعها عند إعداد الخطط التسويقية وهي:

1- تقدير الأسواق السياحية والتنبؤ بتطورها المستقبلي.
2- تحديد العملاء (الحاليين والمتوقعين) وتحديد توقعاتهم ورغباتهم.
3- مراجعة الوجهة ومسح بيئتها الخارجية والتي تشمل المنافسة وإجراء تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
4- وضع الأهداف الاستراتيجية الكمية والدورية.
5- تخطيط الاستراتيجية التسويقية وتطوير المزيج التسويقي المناسب لتطبيق تلك الاستراتيجية.
6- تخطيط وتنفيذ المزيج التسويقي عن طريق:
- إنشاء المنتج السياحي المناسب
- تسعير المنتج بشكل سليم
- تحليل الأسواق والموارد المتاحة والمنافسة
- الترويج له بالأسواق
- توزيعه على نحو فعال.
7- رصد الاعتماد التنظيمي اللازم لتنفيذ البرامج التسويقية.
8. تقييم النتائج.

وبوجه عام يمكننا وضع تصور لتسويق الوجهة السياحية يقوم على ست عمليات رئيسية هي:
• تقدير السوق الحالي (الأسواق الحالية) والتنبؤ بالسوق المستقبلي (الأسواق المستقبلية)، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات البيئية العامة.
• مراجعة الوجهة السياحية وتحليل مدى جاذبيتها بالنسبة للأسواق.
• صورة الوجهة السياحية Destination Image والهوية التنافسية Competitive Identity.
• وضع الأهداف الاستراتيجية والمزيج التسويقي للخطة التسويقية.
• إنشاء الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ تلك الخطة.
• دعم تلك الجهة لتنفيذ تلك الخطة والوصول للأهداف ومتابعتها وتقييم النتائج.

وأشار البطوطي قائلا أريد توضيح نقطة هامة أن مراجعة الوجهة السياحية تعني الوقوف على حالة الطلب السياحي الحالية والمستقبلية ورغبات واتجاهات المستهلكين السياحيين في الأسواق السياحية المختلفة وتوقع التغيرات التي تطرأ عليها في المستقبل. كل تلك الأمور تعد في غاية الأهمية بالنسبة للقائمين على إدارة وتسويق أي وجهة سياحية من أجل وضع خططهم الحالية والمستقبلية لكي تتماشي مع تلك الحالات والتغيرات التي تطرأ عليها. والمهمة الأساسية للقائمين على إدارة وتسويق الوجهة السياحية أيضا هي تحديد وحصر الإمكانيات التي تحويها الوجهة السياحية والتي يمكن أن تساعد في جذب الحركة السياحية إليها، وأيّ الأسواق السياحية وشرائح المستهلكين السياحيين التي تتناسب بشكل أكبر مع تلك الإمكانيات في الوقت الحالي ومستقبلًا، ومحاولة تحديد وخلق الميزات التنافسية التي يمكن أن تميزها عن الوجهات الأخرى المنافِسة.

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