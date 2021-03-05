مصرع شابين في حادث سير بدمياط

لقى شابين مصرعهما، في حادث مروري اليوم الجمعة، على طريق الزرقا بدمياط.تلقت الأجهزة الأمنية بدمياط بلاغًا يُفيد بوقوع حادث على طريق الزرقا، وانتقلت على الفور رجال الأمن إلى موقع الحادث، وتبين مصرع أحمد شريف صابر، يبلغ من العمر 16 عامًا، ومعاذ ربيع البريشي، يبلغ من العمر 15 عامًا، من قرية دقهلة.وجرى نقلهم إلى مستشفي الزرقا المركزي، حيث لقيها مصرعهما بعد فشل محاولات إنقاذهم.تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيق.