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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تغلق 10 مساجد جديدة بسبب كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:47 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن إغلاق 10 مساجد جديدة بعد الكشف عن 10 حالات تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 26 يومًا، بلغ 218 مسجدًا، تم فتح 196 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.

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