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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:42 م
جريدة الدستور
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أصيب صيادان فلسطينيان اليوم الجمعة برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر على مدار الساعة فتحت النار صوب مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر البلدة أثناء مزاولتهم عملهم ضمن المسافة المسموح بها من قبل الاحتلال ما أدى إلى إصابة صيادين اثنين.

وأضافت وفا أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف مراكب الصيادين وتمنعهم من ممارسة عملهم من خلال إطلاق النار وفتح خراطيم المياه وتمزيق شباك الصيد وإعطاب المحركات، وهو ما أدى إلى إصابة واستشهاد العديد منهم.

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