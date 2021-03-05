تكليف محمد كمال مساعدًا لرئيس الخدمات الأرضية بمصر للطيران

أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف اللواء محمد كمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران للعمل مساعدًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.كما أصدر رشدي زكريا، قرارا بتكليف اللواء محمد عويضة رئيسا لقطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.