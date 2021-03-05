رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خالد عيش يشارك في اجتماع الاتحاد المهني لعمال الزراعة والأغذية

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
يلقي نائب مجلس الشيوخ، خالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته رئيس لجنة منطقة دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول العربية في الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة، كلمة في الاجتماع التحضيري عبر"زووم"، الذي يعقد اليوم الجمعة من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساء، بمشاركة قيادات "الاتحاد الدولي" ومنهم: الأمين العام السيد جوليان هوك، رئيس النقابة الوطنية للعاملين بالصناعات الغذائية والغابات التابعة لاتحاد العمل بفرنسا CGT – Fnaf،ورئيس" الاتحاد " علي ندجاي،رئيس النقابة الوطنية للزراعة والصناعات الغذائية بالسنغال،و رئيس اتحاد عمال السنغال،وايضا بمشاركة محمد سالم مراد عضو اللجنة المالية في "الاتحاد المهني الدولي "،رئيس النقابة العامة للزراعة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر.

وأكد عيش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن اجتماع اليوم للاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة ينقسم إلى قسمين، الأول تنظيمي تناقش فيه كيفية عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال في البلدان الأعضاء، وطرق مواجهتها، والقسم الثاني يتحدث فيه قيادات الإتحاد الدولي عن رؤيتهم للأوضاع الراهنة،ودور بلدانهم في مواجهة تحديات فيروس كورونا، موضحا أن إجتماع اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي،يأتي في ظل ظروف غاية في الخطورة والأهمية، وتتطلب المزيد من التواصل والعمل المشترك.

كما أن الاتحاد المهني الدولي يمتلك ما يؤهله للمشاركة الفعالة في إطار حوار إجتماعي توصي به،بل وتقره كل التشريعات المحلية والدولية، لمواجهة تلك التحديات، فمن ناحية الكم، فإنه يضم في عضويته أكتر من 96 دولة تمثلهم أكتر من 340 منظمة عمالية نقابية..وكيفا، فإنه يمتلك كوادر واعية ومدربة على إدارة الإزمات،ورصد التحديات،وتقديم الحلول لها،خاصة في ظل وباء كورونا الذي تسبب في المزيد من فقدان الوظائف حسب تقارير دولية ومحلية،حيث أن 195 مليون شخص حول العالم، فقدوا وظائفهم منهم 5 ملايين بالدول العربية، والسبب "كورونا".

وأشار عيش أن كلمته اليوم ستتطرق إلى دور الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية في مواجهة الأزمات التي تواجه ملف العمل والعمال،وطبيعة برامج الحماية الإجتماعية الراهنة.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

«مليونير لمدة 24 ساعة».. شركة تحول 14 مليون جنيه لشاب مصري بالخطأ

الصور

image description

مطاردة المخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

image description

ضبط 18 طن سكر مدعم في مخزن ومصنع مشبك بدمياط

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

وفاة 3 أطفال وإصابة والديهم بالتسمم فى أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

ضبط خادمة سرقت سيارة شقيقة الفنانة روبي بالقاهرة

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

«جحا ثرى دي».. عرض مسرحي بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط

«التراث الشعبي وتأثيره على الفن التشكيلي».. صالون ثقافي بالمنيا

صفاء النجار ومرفت يس وصفاء عبد المنعم في ضيافة «العربي الأوروبي للسينما والمسرح»

وصول فعاليات المسرح المتنقل لقرية مرسى حميرة بالشلاتين