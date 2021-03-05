خالد عيش يشارك في اجتماع الاتحاد المهني لعمال الزراعة والأغذية

يلقي نائب مجلس الشيوخ، خالد عبداللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته رئيس لجنة منطقة دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والدول العربية في الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة، كلمة في الاجتماع التحضيري عبر"زووم"، الذي يعقد اليوم الجمعة من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساء، بمشاركة قيادات "الاتحاد الدولي" ومنهم: الأمين العام السيد جوليان هوك، رئيس النقابة الوطنية للعاملين بالصناعات الغذائية والغابات التابعة لاتحاد العمل بفرنسا CGT – Fnaf،ورئيس" الاتحاد " علي ندجاي،رئيس النقابة الوطنية للزراعة والصناعات الغذائية بالسنغال،و رئيس اتحاد عمال السنغال،وايضا بمشاركة محمد سالم مراد عضو اللجنة المالية في "الاتحاد المهني الدولي "،رئيس النقابة العامة للزراعة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر.وأكد عيش في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن اجتماع اليوم للاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة والأغذية والتجارة والأنشطة المشابهة ينقسم إلى قسمين، الأول تنظيمي تناقش فيه كيفية عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي تواجه عالم العمل والعمال في البلدان الأعضاء، وطرق مواجهتها، والقسم الثاني يتحدث فيه قيادات الإتحاد الدولي عن رؤيتهم للأوضاع الراهنة،ودور بلدانهم في مواجهة تحديات فيروس كورونا، موضحا أن إجتماع اليوم عبر وسائل التواصل الإجتماعي،يأتي في ظل ظروف غاية في الخطورة والأهمية، وتتطلب المزيد من التواصل والعمل المشترك.كما أن الاتحاد المهني الدولي يمتلك ما يؤهله للمشاركة الفعالة في إطار حوار إجتماعي توصي به،بل وتقره كل التشريعات المحلية والدولية، لمواجهة تلك التحديات، فمن ناحية الكم، فإنه يضم في عضويته أكتر من 96 دولة تمثلهم أكتر من 340 منظمة عمالية نقابية..وكيفا، فإنه يمتلك كوادر واعية ومدربة على إدارة الإزمات،ورصد التحديات،وتقديم الحلول لها،خاصة في ظل وباء كورونا الذي تسبب في المزيد من فقدان الوظائف حسب تقارير دولية ومحلية،حيث أن 195 مليون شخص حول العالم، فقدوا وظائفهم منهم 5 ملايين بالدول العربية، والسبب "كورونا".وأشار عيش أن كلمته اليوم ستتطرق إلى دور الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية في مواجهة الأزمات التي تواجه ملف العمل والعمال،وطبيعة برامج الحماية الإجتماعية الراهنة.