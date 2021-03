«تاج الدين» يتحدث عن مخاطر الجلطات وعلاقاتها بفيروس كورونا

يرأس الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، وأستاذ أمراض الصدر جامعة عين شمس، في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، "ويبنار علمي" بعنوان "التوعية بمخاطر الجلطات وعلاقاتها بفيروس كورونا المستجد".ويشارك مستشار الرئيس، فى الويبنار بمحاضرة عنوانها "Guidelines for Management of COVID 19 Patients"، كما يترأس الجلسة الدكتورة مايسة شرف الدين، وتلقي محاضرة بعنوان "Guidelines for Management of COVID 19 Patients".