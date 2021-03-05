تفتيش 385 منشأة وتحرير 72 محضرا في حملة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، توفير 25 فرصة عمل وقامت المديرية بقياس مستوى المهارة 186عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.وأكد سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوي العاملة بالبحر الأحمر، أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 385 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا وعمل ندوتين للتوعية.وأضاف مدير مديرية القوي العاملة، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 113 منشأة، وتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 64 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح " عبد الراضي" أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 16 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه شكويين، وتبقى 18 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وفي مجال التدريب المهني تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة، وجار التجهيز للدورات التدريبية الثانية بالوحدة.