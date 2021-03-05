ضبط لحوم فاسدة في الأقصر

أوضح الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أنه تشكلت لجنة مكونة من د. آمال أديب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ود. نفين رفعت طبيبة بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وبإشراف من د. تامر صلاح وكيل الوزارة بمديرية التموين، وكذلك مباحث التموين وشرطة المسطحات والبيئة، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات للمرور على محلات بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك، وكذلك أماكن تخزينها في الثلاجات.وقد أسفرت الحملة عن:تحرير عدد 2 محضر بإجمالى وزن 40 كجم أسماك متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و35 كجم لحوم مفرومة ومصنعات لحوم ودواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و16 كجم دواجن متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم تحرير عدد 9 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي وإن 22 كجم بمركز إسنا، كما تم تحرير عدد 4 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي وزن 40 كجم وذلك بمدينة الأقصر.