مصادر بالسكة الحديد: دفع قيمة الكمامة مع التذكرة إجباريا لضمان التزام الركاب

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات بشأن منع دخول الركاب محطات السكة الحديد في الوجهين البحري والقبلي بدون ارتداء الكمامة، وذلك للتأكد من التزام كافة الركاب بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية.وأوضحت المصادر في تصريحات لـ "الدستور"، إنه قبل قطع التذكرة للركاب يتم التأكد من ارتدائه للكمامة،وفى حال عدم ارتدائه لها يتم احتسابها إجباريا مع قيمة التذكرة وذلك لضمان قيام الركاب بارتدائها قبل دخول المحطة لاستقلال القطار.وأشارت المصادر إلى وجود هناك دوريات تفتيش على الكمامات داخل القطارات، سواء المميزة أو المكيفة وذلك لضمان قيام كافة الركاب بالالتزام بالتعليمات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.