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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قوى عاملة البحر الأحمر: تحرير 72 محضرًا لمنشآت خالفت القانون

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:23 م
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة
دعاء جابر
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قال سعيد عبد الراضي مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، إنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضى إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 385 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضرًا، وعمل ندوتان توعية.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 113 منشآت، وأسفر عن تحرير 25 محضرًا سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 64 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 16 منها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوتين، وتبقى 18 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفى مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة، وجاري التجهيز للدورات التدريبية الثانية بالوحدة.

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