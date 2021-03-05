شيخ الأزهر: زيارة البابا فرنسيس الشجاعة للعراق تحمل رسالة سلام

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي.وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "زيارة أخي البابا فرنسيس التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي.. أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية".وتوجه البابا فرنسيس، اليوم، إلى العراق في زيارة غير مسبوقة هي الأولى له إلى الخارج منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد علي الطائرة البابوية، حاملا رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة، والتي عانت لعقود ظلما واضطهادات.وتأتي الزيارة غير المسبوقة في وقت يشهد العراق ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تخطت السبت الخمسة آلاف في يوم واحد، وهو رقم قياسي، فيما تفرض السلطات إغلاقًا تامًا يتزامن مع الزيارة، كما تشهد البلاد توترات أمنية.وقال البابا، في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي وزعها الفاتيكان، عشية الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام: "أخيرا سوف أكون بينكم أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم وزيارة أرضكم، مهد الحضارة العريق والمذهل".