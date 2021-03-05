بورما تشهد انقطاعًا كبيرًا في الكهرباء

شهدت بورما، اليوم الجمعة، انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي بسبب "عطل في نظام التغذية"، وفقا لعدة وكالات حكومية.وبدأ سكان رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية بنشر رسائل على "تويتر" و"فيسبوك" تفيد بانقطاع التيار عند قرابة الساعة.وأوردت مؤسسة يانغون لإمداد الكهرباء في حي يانكين بوسط رانغون بأن "عطلا في النظام تسبب بانقطاع التيار في كل البلاد".وفي وسط البلاد في ماغواي على طول نهر أراوادي أشارت مؤسسة توزيع الكهرباء في المنطقة إلى المشكلة نفسها.وعلى شبكة "فيسبوك" المنصة الشعبية في بورما، أفاد رواد الإنترنت بانقطاع الكهرباء في مناطق أخرى من البلاد.