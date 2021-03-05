«القوى العاملة»: تعيين 266 شابا بالبحر الأحمر

عينت مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر 266 شابًا، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 430 شابا، فضلًا عن توفير 25 فرصة عمل.وقامت المديرية بقياس مستوى المهارة 186 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم صرف منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا، وتم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 937 عاملًا بإجمالي 468 ألفًا و500 جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين.