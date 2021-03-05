مسجد «القناوي» كامل العدد في خطبة وزير الأوقاف

أقبل العديد من أهالي محافظة قنا، ظهر اليوم الجمعة، وذلك علي أداء صلاة الجمعة داخل مسجد السيد عبد الرحيم القناوي، التي يلقي فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخطبة.وتوافد المئات من أهالي المحافظة، إلى مسجد عبد الرحيم القناوي، منذ الساعات الأولى، لصباح اليوم الجمعة، وذلك في خطبة وصلاة الجمعة التي يلقيها وزير الأوقاف ويبثها التلفزيون المصري.وفي سياق متصل، أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، أبواب مسجد السيد عبد الرحيم القناوي، عقب اكتمال إعداد المصلين داخل المسجد، فيما قد شددت أيضًا علي الدخول بالكمامات والمصلي اتباعا للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد