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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الصحفيون بالكمامات في «عمومية الانتخابات» (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:18 م
جريدة الدستور
أحمد التمساح - حسام عسل
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استقبل مقر نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، في ظروف استثنائية، أعضاء الجمعية العمومية للتسجيل في كشوف الحضور لإجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، كما تقرر إجراء الانتخابات بمبنى النقابة، بدلا من محيط المبنى كما كان يتم سابقا.

واستقبلت النقابة أعضاء الجمعية العمومية بالمواد المطهرة والتعقيم ضد فيروس كورونا وشددت على ارتداء الكمامات الطبية والتباعد بين الوافدين.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، على مقعد النقيب، و6 أعضاء مجلس النقابة، اجتماعا بالمرشحين، والذي اتفق الجميع خلاله على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء كورونا.

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