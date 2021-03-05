تسليم 35149 وثيقة تأمين الأبرز.. حصاد الأسبوع لوزارة القوى العاملة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من 24 إلى 4 مارس الجاري- حيث سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان 35149 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الجزئي أو العجز الكلى المستديم، والتي أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والوادي الجديد، وسوهاج، والإسماعيلية.وشهد وزير القوي العاملة، وتاو هو نائب رئيس شركة هواوي العالمية، بديوان عام الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الوزارة، والشركة، بشأن إقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد في تدريب القدرات الشابة تحت مسمى "بنك المواهب في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات iTB "ICT Talent Bank"، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات.وتقضي مذكرة التفاهم بالتزام الوزارة بتقديم مصدر ملائم للكفاءات التي من الممكن أن يتم اختيار مدربين منه، حيث تعتزم "هواوي" تدريب واعتماد 120 مدربًا بشهادات دولية موثقة بلا مقابل من الوزارة في مدة عام وسيتولى المدربين فيما بعد مسؤولية تدريب الشباب الخريجين.كما تقضي مذكرة التفاهم قيام وزارة القوي العاملة بتحقيق أقصى استفادة من المدربين المرخصين لتدريب 5000 شاب خلال عامين، وتمنح الشركة في غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول إمتحان الحصول على الشهادة الدولية لدعم أفضل 620 متدربًا في السنة الأولى و500 في السنة الثانية، فضلا عن أن تصبح الوزارة أحد الرعاة الرئيسين لملتقى "هواوي" التوظيفي للشركة HiRE وأن تدعم الوزارة مهمة التشغيل بتشجيع الشركات المختلفة على الانضمام الى الملتقى وإنتقاء موظفيهم من برنامج iTB.وسلم الوزير، في إطار فعاليات جولاته الميدانية لمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، 148 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، استيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، واستكمالا للمرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" والتي تهدف لتدريب وتأهيل وتشغيل هذه الفئة ودمجهم في المجتمع، وذلك بحضور مديري المديريات بتلك المحافظات.كما أطلق سعفان، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مبادرة "هي تعمل" للبائعات الجائلات برعاية المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.وسلم الوزير، في إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، عربة للبائعات الجائلات، تنفيذا لخطة لتسليم ٢٥ عربة سنويا مجانا دعما من رجال الأعمال بالمحافظة لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات الجائلات وتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل مبادرة الرئيس "حياة كريمة".ووجه وزير القوي العاملة مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التي يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفي لهم لإعادة دمجهم في سوق العمل الداخلي بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا في بدء مشروع صغير.وفي هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج دورة تدريبية في ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك" بمركز تدريب مهني سوهاج.وصرح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية أن الدورة التدريبية اختتمت أعمالها بعد 5 أيام عمل من العمالة المصرية العائدة من الخارج الذين تم استقبالهم في المديرية مسبقا، وأبدوا رغبتهم في اقامة مشروعات صغيرة داخل محافظة سوهاج.كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الدورة التدريبية الأولى،في مجال ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك"، حضرها ٢٥ من العمالة العائدة من الخارج، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور ياسر سعيد مدير المديرية.وافتتح الوزير، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فعاليات الدورة التدريبية فى ريادة الأعمال بعنوان "إبدأ مشروعك"، بحضور نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وعزت عمران وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والسيد الخطيب مدير المديرية،والسيد نصار مدير جهاز تنمية المشروعات فرع البحيرة، ومحمد سردينة مدير الإقراض ونائب مدير مكتب الجهاز.وأكد الوزير أنه تم التواصل مع ٦٤ عاملا من أصل ١٨٤ من المصريين العائدين من الخارج من خلال مديرية القوي العاملة وجهاز تنمية المشروعات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لمساعدتهم في عمل مشروعات في نطاق المحافظة من خلال عقد دورات تدريبية بمدد زمنية معينة في إطار خطة معدة لذلك.وأطلق فعاليات الدورة التدريبية الأولى، في مجال ريادة الأعمال بعنوان: "ابدأ مشروعك"، وحضرها 12 من العمالة العائدة من الخارج، وذلك بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسماعيلية، بحضور عزت عمران وكيل وزارة القوي العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، ومحمد عبد الشافي مدير فرع الجهاز، ونائبيه صلاح خلف الله وقاسم حجاج.وفي سياق آخر التقى وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، جمال أغماني إستشاري مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر بمنظمة العمل الدولية، للوقوف علي التقدم المحرز في المشروع، حيث يعد ذلك اللقاء التشاوري الثاني، وذلك بحضور طارق أبو قاعود مدير برنامج العمل الأفضل فى الأردن، ومروة صلاح مدير مشروع تعزيز علاقات العمل بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.وفى هذا الإطار وجه الوزير بإعداد جداول زمنية لإنجاز الأعمال هو أساس أى عمل، وسبيل نجاحه، وأنه ينتظر من فريق العمل عرض كافة المهام فى مصفوفة زمنية مناسبة.كما أكد الوزير أنه يتابع بنفسه التقدم المحرز فى حل مشكلات المنظمات النقابية ويقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لكافة العمال الراغبين فى تأسيس وإيداع أوراق منظمات جديدة وأن منظمة العمل شريكة فاعلة فى هذا التقدم من خلال مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر.وشهد حصاد الأسبوع تسليم الوزير، في إطار زياراته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، يرافقة المحافظ اللواء شريف فهمي بشارة 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بوحدة التدريب المتنقلة علي مهنة التفصيل وحياكة الملابس، السباكة، وصيانة الكهرباء المنزلية.وتابع الوزير، سير عملية التدريب بوحدات التدريب المتنقلة بالمحافظات، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح الوزير أنه تم إطلاق وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين بهدف الوصول للشباب بالقرب من محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.وقام علي الزقم مدير مديرية بتوزيع شهادات إتمام التدريب علي 50 من خريجات مراكز التدريب المهني بكل من مدينة شبين الكوم، ومدينة بركة السبع ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة.وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 16 ألف و809 شباب، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الدقهلية، والوادي الجديد، والبحيرة، والقليوبية، والقاهرة وقنا، والشرقية، بلغت مليون و500 ألف جنيه، والتفتيش على 4303 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن إستخراج 11 ألفًا و147 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 11 ألف و147 عاملا.والتقى وزير القوى العاملة، الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لبحث العديد من الملفات أهمها إطلاق مبادرة "سجل نفسك"، وذلك بالتعاون بين الجانبين، من خلال مؤتمر يعقد بمقر اتحاد العمال UIL بالعاصمة الإيطالية - روما، مطلع مارس 2021.وأكد الوزير، أن المبادرة سوف تتيح تسجيل العمالة المصرية من خلال آلية أو نافذة الكترونية، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة حتى يتم حصر تلك العمالة وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، فضلًا عن تقنين أوضاعهم لتعمل بشكل رسمي.وبدأت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، التدريب مجانا من الذكور والإناث علي تصنيع وتركيب ضفائر السيارات الكهربية، بمركز التدريب التابع للمديرية، وورشة شركة إس إي ويرانج سوميتومو ايجيبت اليابانية لصناعة الضفائر، وسوف يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من وزارة القوى العاملة والشركة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح، وتوفير الشركة فرص عمل لجميع المتدربين الذين يجتازون الاختبارات التدريبية والكشف الطبى بنجاح وذلك طبقا لحاجتها.وامتد الحصاد ليشمل، بنجاح مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات بالخارج في تحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بالخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات بلغت ما قيمته 15 مليونا و773 ألفًا و341 جنيها مصريا تقريبا، منها 9 ملايين و932 ألفا و759 مستحقات من الضمان والمعاشات، و5 ملايين و840 ألفا و583 جنيها مستحقات من تسوية المنازعات العمالية.وتابع الوزير الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، حيث أظهرت التقارير الواردة للوزير أنه بالمتابعة وتواصل المكاتب في كل من الرياض، وجدة، والكويت، والأردن، والإمارات، والعراق، ولبنان، وإيطاليا مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، قام مكتب التمثيل العمالي بالرياض خلال ديسمبر الماضي بتحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بلغت ما قيمته مليون و787 ألفا و269 جنيها مصريا، وجدة مليونين و177 ألفا و235 جنيها، والكويت 473 ألفا و573 جنيها، والأردن 8 ملايين و752 و785 جنيها، والإمارات مليون و510 آلاف و685 جنيها، والعراق مليون و38 ألفا و321 جنيها،ولبنان 33 ألفا و482 جنيها.كما نجح مكتب التمثيل العمالي، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في متابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة لورثة 4 مواطنين مصريين توفوا بالمملكة الأردنية وبلغت إجماليها 12 ألفًا و45 دولارًا، أي ما يوازي 188 ألفًا و865 جنيهًا مصريًا تقريبا، وبذلك يحصلون علي معاشات شهرية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية وتم تحويل المعاشات لمستحقيها على حساباتهم البنكية بمصر.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: أن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي الأردن بمتابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة للورثة الذين توفوا بالأردن الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.واستطاع المكتب بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة 28 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 214 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 149 ألفًا و727 دولارًا، أى ما يعادل 2 مليون و343 ألفًا و240 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.أما مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا، فقد نجح في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري "م.أ.م.هـ" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصري من الفيوم ويدعى "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو، أي ما يوازي 176 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلًا عن توفير 25 فرصة عمل لمصريين موجودين وذلك فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج.واستطاع مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، من تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالي مستحقاتهم 153 ألفًا 100 ريال سعودي، أى ما يوازي 639 ألفا و958 جنيها مصريًا تقريبا.ونجح مكتب التمثيل العمالي، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 ألفًا و758 ريالا سعوديا، أي ما يوازي مليون و537 ألفًا و228 جنيهًا مصريًا تقريبا.واخيرًا تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، من استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.