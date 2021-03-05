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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة تعلن توفير 50 فرصة عمل بالوادي الجديد

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:16 م
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، قبول طلبات 50 من راغبي العمل بإحدى المنشآت على 5 مهن، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.

ووفرت المديرية هذه الفرص في إطار الإسهام بالحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 20 أخصائي خدمات مالية مؤهل عالي (ذكور وإناث)، و10 محاسبين وأمين خزينة بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة (ذكور)، و5 أخصائي نظم ومعلومات مؤهل متخصص في الحاسب الآلي (ذكور وإناث)، و5 معاون مؤهل متوسط (ذكور)، والسن من 20 إلى 30 سنة.

وأضاف مدير المديرية أن المهن المطلوب أيضا تتمثل في 4 عامل زراعي، و4 عامل نظافة، عاملين بناء، والسن من 20 إلى 40 سنة، مع توافر وسيلة مواصلات.

وقال مدير المديرية، إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية ش عبد المنعم رياض الخارجة - الوادى الجديد، بجوار مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنين.

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