الإمارات تسجل 3072 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3.072 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 242.742 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 405.277 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.296 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.026 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 389.304 حالات.