جابر طايع يفتتح 5 مساجد في قنا اليوم (صور)

يؤدي الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بوزارة الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين، بقرية كرم عمران التابعة لمحافظة قنا.وافتتح طايع، صباح اليوم الجمعة، خمسة مساجد بمحافظة قنا، هما: مسجد نور الإيمان، بمدينة قوص، ومساحته 320م وتكلفته 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية، ومسجد عباد الرحمن، خزام – قوص، ومساحته 740 م- وبتكلفة 4 مليون جنيه، ومسجد الرحمن نجع الحجيري، وتباغ مساحته 620 م بتكلفة 3 مليون جنيه، ومسحد أبو الحسن الشاذلي، بمنطقة القلعة وبلغت مساحته 500 م بتكلفة 6 مليون جنيه بالجهود الذاتية، واخيرا مسجد الخلفاء الراشدين، ومساحته 850 م وصلت تكلفته إلى 9 مليون جنية بالجهود الذاتية.ورافق طايع خلال جوله الافتتاحات صباح اليوم عدد من قيادات الدعوة بالمحافظة، والنائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد طايع عضو مجلس النواب، ويأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى، حيث يتم افتتاح 26 مسجدًا فى 8 محافظات ليكون إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا.