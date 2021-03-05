إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بإدفو
الجمعة 05/مارس/2021 - 12:11 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
شهدت منطقة ملفات السراج بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند ملفات السراج بمدينة إدفو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند ملفات السراج بمدينة إدفو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.