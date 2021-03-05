إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بإدفو

شهدت منطقة ملفات السراج بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقى مرفق أسعاف أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند ملفات السراج بمدينة إدفو ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.