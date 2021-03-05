موعد إقامة معرض الزهور 2021.. وأسباب اتخاذ الأورمان مقرا له









موعد إقامة معرض الزهور 2021 في مصر





يقام سنويا معرضا في شهر مارس داخل حديقة الأورمان بالجيزة يعرض من خلاله مجموعة نادرة من الزهور لمحبي النباتات والورود بمختلف أنواعه حيث يعد في دورته الـ88 هذا العام ويتوافد عليه آلاف الزوار سنويا من المتهمين والعاملين بقطاع الزهور ونباتات الزينة من كافة الدول العربية لما له من مكانة تراثية وقيمة تاريخية حيث تم إقامته لأول مرة على يد السلطان حسين كامل عام 1914.









أسباب اتخاذ الأورمان مقرا للمعرض السنوي للزهور





تم إنشاء حديقة الأورمان منذ عهد الخديوي إسماعيل عام 1875 بمساحة 14 فدان على أرض محافظة الجيزة لاستغلالها في زراعة النباتات المختلفة حسب العائلات لخدمة العلوم المرتبطة بالنباتات سواء كانت طبية تستخدم في تصنيع الأدوية والعقاقير أو للزينة تستخدم في تصنيع أدوات الزينة النسائية أو العطور لذلك عن التفكير في إقامة معرض الزهور كان أول اختياراتهم حديقة الأورمان وتم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1933 أي أن عمر المعرض يقارب 88 عاما تقريبا





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أسعار النباتات المعروضة للبيع في معرض الأورمان





يباع خلال معرض الزهور 2021 مجموعة نادرة من النباتات والأزهار خلال المعرض السنوي الذي تشرف عليه وزارة الزراعة و الاستصلاح الزراعي حيث تتراوح أسعار زهور اللافندر ما بين 5 إلى 20 جنيها ونباتات الزينة 10 إلى 30 جنيها والنباتات العطرية من 30 إلى 70 جنيها والنباتات الآكلة للحشرات من 40 إلى 70 جنيها فيما يصل سعر الورود وخاصة الورد البلدي إلى 30 جنيها فيما يصل سعر نبات النعناع والأعشاب الطبية إلى 50 جنيها.

حظىفي دورته الـ88 التي تقام تحت رعاية وزارة الزراعة على نسبة بحث عالية على محرك البحث جوجل لما له من مكانة تراثية وقيمة تاريخية بين محبي النباتات حيث يعد أكبر وأقدم معرض في الشرق الأوسط، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد إقامته من كل عام وسبب اختيار مكان إقامته والمعروض من النباتات النادرة به.