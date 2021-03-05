رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد إقامة معرض الزهور 2021.. وأسباب اتخاذ الأورمان مقرا له

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:58 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
طباعة
حظى معرض الزهور 2021 في دورته الـ88 التي تقام تحت رعاية وزارة الزراعة على نسبة بحث عالية على محرك البحث جوجل لما له من مكانة تراثية وقيمة تاريخية بين محبي النباتات حيث يعد أكبر وأقدم معرض في الشرق الأوسط، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد إقامته من كل عام وسبب اختيار مكان إقامته والمعروض من النباتات النادرة به. 


موعد إقامة معرض الزهور 2021 في مصر


يقام سنويا معرضا في شهر مارس داخل حديقة الأورمان بالجيزة يعرض من خلاله مجموعة نادرة من الزهور لمحبي النباتات والورود بمختلف أنواعه حيث يعد في دورته الـ88 هذا العام ويتوافد عليه آلاف الزوار سنويا من المتهمين والعاملين بقطاع الزهور ونباتات الزينة من كافة الدول العربية لما له من مكانة تراثية وقيمة تاريخية حيث تم إقامته لأول مرة على يد السلطان حسين كامل عام 1914.


أسباب اتخاذ الأورمان مقرا للمعرض السنوي للزهور


تم إنشاء حديقة الأورمان منذ عهد الخديوي إسماعيل عام 1875 بمساحة 14 فدان على أرض محافظة الجيزة لاستغلالها في زراعة النباتات المختلفة حسب العائلات لخدمة العلوم المرتبطة بالنباتات سواء كانت طبية تستخدم في تصنيع الأدوية والعقاقير أو للزينة تستخدم في تصنيع أدوات الزينة النسائية أو العطور لذلك عن التفكير في إقامة معرض الزهور كان أول اختياراتهم حديقة الأورمان وتم افتتاح المعرض بشكل رسمي عام 1933 أي أن عمر المعرض يقارب 88 عاما تقريبا

اقرأ أيضاً


أسعار النباتات المعروضة للبيع في معرض الأورمان


يباع خلال معرض الزهور 2021 مجموعة نادرة من النباتات والأزهار خلال المعرض السنوي الذي تشرف عليه وزارة الزراعة و الاستصلاح الزراعي حيث تتراوح أسعار زهور اللافندر ما بين 5 إلى 20 جنيها ونباتات الزينة 10 إلى 30 جنيها والنباتات العطرية من 30 إلى 70 جنيها والنباتات الآكلة للحشرات من 40 إلى 70 جنيها فيما يصل سعر الورود وخاصة الورد البلدي إلى 30 جنيها فيما يصل سعر نبات النعناع والأعشاب الطبية إلى 50 جنيها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقيقة فيديو الاعتداء على مواطن في مشاجرة بالدقهلية

سعر الدولار اليوم الجمعة 5-3-2021 فى البنوك المصرية

الصور

image description

انطلاق معرض للأثاث الدمياطي في أسيوط

image description

اعتذار 50 طالبا عن دخول الامتحانات بكليات جامعة أسيوط

image description

هاني شاكر يوجه رسالة للرئيس السيسي من بورسعيد (فيديو)

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

الأكثر قراءة

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقيقة تسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

وفاة اللواء أحمد رجائى عطية بطل سلاح الصاعقة ومؤسس الفرقة «777 قتال»

إصابة 20 عاملا بالشرقية في حادث انقلاب أتوبيس

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

خبير: العالم لم يقترب من حل لغز «كيف ظهر كورونا للوجود؟»

دراسة: لقاح سينوفاك قد لا ينتج أجساما مضادة كافية لدرء «كورونا البرازيلية»

السماح باستخدام لقاح «إبيفاك كورونا» لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

دراسة: زيادة فى عدد النساء بمجالس إدارات الشركات المتوسطة فى ألمانيا

أيام زمان

أجبر ضابط النقطة على كتابة محضر ضد نفسه.. سامية جمال تروي موقف غريب عن فريد الأطرش

«خاف مني لأني حبيبته».. أسرار سامية جمال وفريد الأطرش

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حفل لمحمد يحيى ببيت العود.. الأربعاء

ندوة عن «صاحب المدد» لخيري حسن في أتيليه الإسكندرية اليوم

الليلة.. «أوبرا الإسكندرية» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

برعاية «الدستور».. يوم الكاريكاتير المصرى يعلن عن قبول متطوعين