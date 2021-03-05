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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توضح خطوات الحصول على لقاح كورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:32 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الخطوات للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتتمثل الخطوة الأولى في التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع إلى 3 مجموعات، بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا.

وأضافت الوزارة أن المواطن يختار المجموعة التي ينتمي إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين في القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع، ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم تتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما تتم مراجعة أي تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوي الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتي دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأكدت أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهي المرحلة الثانية في خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على كافة استفساراته وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما تتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات، وفي حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة في وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعني بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثالثة والأخيرة في خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل في غرفة التطعيمات، ويتم التأكد فيها من هوية المواطن وحقه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات في حالة ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

يذكر أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح "أسترازينيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا (3 أشهر) من تلقيهم الجرعة الأولى.

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