15 ألفا و829 حالة إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة تسجيل 15 ألفا و829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و766 ألفا و490 حالة.وأضافت الوزارة في بيان رسمي نشرته على حسابها على موقع تويتر حسبما ذكر راديو بولندا أنه تم تسجيل أيضًا 263 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 44 ألفًا و912 حالة.وأشار البيان إلى تعافي 10 آلاف و945 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس إلى مليون و459 ألفا و564 حالة.