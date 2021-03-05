قصور الثقافة تستعد لمعرض الكتاب بعدة عناوين.. تعرف عليها

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، التجهيز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، المقرر انطلاقه في يونيو المقبل، بمجموعة من الإصدارات المهمة التي عملت الهية على إصدارها طيلة العام الماضي.ومن بين الإصدارات، ديوان "سداسية الرمل والملح" للشاعر الراحل أسامة عفيفي وتقديم الروائي سعد القرش، وديوان "حتى لو طال الغياب للشاعر" رجب الصاوي، المجموعة القصصية "تلال الرماد" للكاتب عمار على حسن، وديوان "من الأناناس وسائق صغير من الفراولة" للشاعر عصام أبوزيد، ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس، وديوان "ساعة الحلم ما تتعوضش" للشاعر مراد ناجح.وكذلك كتاب "تدهور الحضارة الغربية" للألماني أوزفالد اشبنغلر، وترجمة أحمد الشيباني، في جزئين، الذي صدر عن سلسلة ذاكرة الكتابة، وكتاب "الفن والتاريخ بين كروتشه وكولنجوود" للدكتور سامح الطنطاوى، تقديم الدكتور حسن طلب، وكتاب "أصول البحث في الثقافة المادية - الفنون والحرف والصناعات التقليدية" للباحث حنا نعيم حنا.ومن سلسلة كتابات نقدية كتاب "الشعر والتأويل - النقاد - المبدعون النقاد" للدكتور يوسف نوفل، ومن سلسلة الثقافة العلمية كتاب "رحلة في محميات مصر الطبيعية" لخالد مبارك.وأيضًا كتاب "الفلسفة والمستقبل.. الدراسات الفلسفية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطويسي، وكتاب "اللٌّمع" لمؤلفه أبو نصر الطوسي، وكتاب "الفكر العربى وقضايا الحياة اليومية" للدكتور كرم عباس، وكتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" لمؤلفه أبوبكر الكلا بازي.تعد إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، واحدة من الإصدارات الأكثر قبولا من جهة جمهور القراء، نظرا للعناوين المميزة التى تقدمها الهيئة، ونشرها لعناوين كتاب الأقاليم، بالإضافة إلى كونها الأقل ثمنا بين جميع الإصدارات الحكومية والخاصة فى مصر.وفى سبيل تعزيز نجاح إصدارات الهيئة قامت الهيئة بزيادة ميزانية ومخصصات إدارة النشر أكثر من مرة، حيث رفعت الهيئة العامة لقصور الثقافة الميزانية الخاصة بالنشر، لتصل إلى 7 ملايين جنيه العام قبل الماضى، بعدما كانت 3.5 مليون فى عام 2016، و5 ملايين فى عام 2018.وجاءت الزيادة الأخيرة بعد الطفرة الكبيرة التى شهدها القطاع، خاصة أن الإدارة ليس لديها فائض فى المخازن وأصبحت العناوين تباع جميع طبعتها، حيث شهد العام قبل الماضى لأول مرة إدخال إدارة النشر نحو 2 مليون جنيه للهيئة من مبيعات الكتب.